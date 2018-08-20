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20.08.18 / 22:00 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

«Мостостроительный отряд № 19» подал иск к бывшему генподрядчику стадиона на Крестовском

На 79,87 млн рублей

стадион

ОАО «Мостостроительный отряд № 19» подал иск к бывшему генподрядчику стадиона на Крестовском острове ООО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой-СПб»». Об этом стало известно в понедельник из картотеки арбитражных дел.

Сумма требований составляет около 79,87 млн рублей. Дата рассмотрения иска не назначена, передает «Коммерсант».

Напомним, компания «Мостостроительный отряд № 19» вела строительные работы на стадионе «Санкт-Петербург». Ранее ООО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой-СПб»» вместе с АО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой»» подали иск к комитет по строительству Петербурга. Организации хотят взыскать деньги за неоплаченные выполненные работы. Сумма иска – 4,7 млрд рублей.

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