«Мостостроительный отряд № 19» подал иск к бывшему генподрядчику стадиона на Крестовском На 79,87 млн рублей

ОАО «Мостостроительный отряд № 19» подал иск к бывшему генподрядчику стадиона на Крестовском острове ООО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой-СПб»». Об этом стало известно в понедельник из картотеки арбитражных дел.

Сумма требований составляет около 79,87 млн рублей. Дата рассмотрения иска не назначена, передает «Коммерсант».

Напомним, компания «Мостостроительный отряд № 19» вела строительные работы на стадионе «Санкт-Петербург». Ранее ООО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой-СПб»» вместе с АО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой»» подали иск к комитет по строительству Петербурга. Организации хотят взыскать деньги за неоплаченные выполненные работы. Сумма иска – 4,7 млрд рублей.