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20.08.18 / 18:45 Новости / Россия и мир / Экономика

«Новатэк» намерен создать перевалочные комплексы у Мурманска и на Камчатке

Инвестиции в Камчатку – 108 млрд рублей

Фото АБН

«Новатэк» намерен создать перевалочные комплексы СПГ у Мурманска и на Камчатке. Об этом в понедельник сообщил глава организации Леонид Михельсон.

Их создадут в незамерзающих портах, передает «Прайм». По словам Михельсона, это позволит увеличить эффективность использования ледового флота и газифицировать Камчатку с Мурманском.

Объем инвестиций в проект на Камчатке составит 108 млрд рублей. Из них 69,5 млрд рублей являются частными, а 38,5 млрд рублей – бюджетными. Размер инвестиций в проект у Мурманска не озвучен.

Отметим, накануне Михельсон сообщил о запуске второй очереди «Ямал СПГ». Запуск должен произойти в августе текущего года. На полную мощность проект выйдет в начале следующего года. Глава «Новатэк» заявил, что реализация «Ямал СПГ» идет с опережением графика.

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