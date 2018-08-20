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20.08.18 / 11:42 Новости / Петербург и Ленобласть

Петербургская филармония подарит билеты фокуснику из метро

Впечатлившего сотрудников филармонии фокусника нашли менее чем за час

фото: izi.travel

Петербургская филармония объявила в соцсетях о поиске фокусника из метро, чтобы подарить ему билеты на концерты. Соответствующее объявление появилось на странице филармонии в субботу.

«Помогите найти волшебника-жонглёра из питерского метро, мы хотим подарить ему билеты в филармонию», — обратились сотрудники к пользователям соцсети. По их предположению, искусный фокусник не может не любить классическую музыку. Жонглера удалось найти менее чем за час – им оказался 30-летний Павел Горский. Он занимается разными видами жонглирования, работает аниматором на детских мероприятиях и дает различные мастер-классы.

Отметим, петербургская филармония им. Д.Д.Шостаковича – старейшая из российских филармоний. Она состоит из Малого и Большого залов  и является постоянной площадкой для выступлений симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии.

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