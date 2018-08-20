Подряды на строительство 300 км газопровода к «Северному потоку – 2» выиграл «Стройгазмонтаж» омпания Аркадия Ротенберга

Тендеры на строительство более 300 км подводов газопровода к «Северному потоку – 2» выиграл холдинг «Стройгазмонтаж». Об этом стало известно в понедельник из сообщения компании.

Строительство пройдет в рамках проекта «Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона». Заказчиком выступает ООО «Газпром инвест».

Субподрядчики «Стройгазмонтажа» проложат две нитки магистрального газопровода на одном участке и четыре нитки на втором. Также строителям придется преодолеть несколько переходов через реки.

Напомним, «Стройгазмонтаж» подконтрольна Аркадию Ротенбергу. В 2015 году эта компания стала единственным подрядчиком строительства Керченского моста.

Газопровод «Северный поток – 2» пройдет по дну Балтийского моря. Протяженность труб составит 1,2 тыс. км. Пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год. Газопровод планируют ввести в эксплуатацию до конца 2019 года.