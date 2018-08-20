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20.08.18 / 10:35 Новости / Петербург и Ленобласть

В центре Петербурга нашли незаконный склад боеприпасов

Склад нашли на Курляндской улице в квартире у 27-летнего петербуржца

Фото izvestiaur.ru

В Адмиралтейском районе Петербурга обнаружили незаконный склад оружия и боеприпасов. Об этом в понедельник сообщает «Мойка78».

Склад нашли на Курляндской улице в квартире у 27-летнего петербуржца. У него изъяли большое количество оружия и боеприпасов времен ВОВ, а также переводные картинки с символикой нацистской Германии. Изъятое отправили на экспертизу, а хозяина квартиры и группу причастных к обороту оружия мужчин задержали.

Напомним, в начале августа Московский окружной суд приговорил к пяти годам лишения свободы Евгения Ефимова, который изготавливал взрывчатку для подрыва в Казанском соборе Петербурга. Теракт в храме планировали совершить 17 декабря прошлого года, однако преступники были задержаны за три дня до этого.

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