В двух районах Петербурга повторно проверят теплосети В понедельник, 20 августа

В Красногвардейском и Калининском районах Петербурга повторно проверят теплосети. Об этом в понедельник сообщает АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Испытания пройдут 20 августа. В Калининском районе проверят тепловые сети по улице Замшина и по Кондратьевскому проспекту. В зону проверки Красногвардейского района входят улицы Апрельская, Крюкова, проспекты Пискаревский и Полюстровский, а также шоссе Революции.

Отметим, повторные гидравлические испытания проводятся для проверки трубопроводов и оборудования, установленного на тепловых сетях, после устранения дефектов и проведенных ремонтов. В первый раз в Калининском и Красногвардейском районах тепловые сети испытали 14 августа.