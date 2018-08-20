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20.08.18 / 10:17 Новости / Петербург и Ленобласть

В двух районах Петербурга повторно проверят теплосети

В понедельник, 20 августа

В Красногвардейском и Калининском районах Петербурга повторно проверят теплосети. Об этом в понедельник сообщает АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Испытания пройдут 20 августа. В Калининском районе проверят тепловые сети по улице Замшина и по Кондратьевскому проспекту. В зону проверки Красногвардейского района входят улицы Апрельская, Крюкова, проспекты Пискаревский и Полюстровский, а также шоссе Революции.

Отметим, повторные гидравлические испытания проводятся для проверки трубопроводов и оборудования, установленного на тепловых сетях, после устранения дефектов и проведенных ремонтов. В первый раз в Калининском и Красногвардейском районах тепловые сети испытали 14 августа.

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