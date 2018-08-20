«Транснефть» закрыла валютный долг Погасила китайский кредит 2009 года

Компания «Транснефть» полностью погасила валютный долг. Об этом в понедельник сообщил президент компании Николай Токарев.

Как пишет «Интерфакс», «Транснефти» удалось закрыть кредит от 2009 года, полученный от одного из китайских банков. Николай Токарев подчеркнул, что в последнее время компания стремилась перевести валютный долг в рублевый. По его словам, ставки по валютному долгу Китая выросли за это время почти в два раза.

Кредит выдавался на $25 млрд под экспорт нефти в объеме 15 млн т в год. К сентябрю прошлого года у «Транснефти» оставался долг в $6 млрд, выплаты были рассчитаны до 2029 года. К апрелю 2018 года выплаты рассчитывались до 2024 года. Компания для замещения валютного долга рублевым размещала выпуски облигаций и привлекала банковские кредиты, номинированные в рублях. Для этой цели компании пришлось найти почти 400 млрд рублей по средней ставке 7,7% годовых.