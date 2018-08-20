У «Невской ратуши» в Петербурге начали сносить гаражи Владельцев просили покинуть территорию до 13 августа, однако они этого не сделали

Комитет по контролю за имуществом Петербурга начал сносить гаражи у БЦ «Невская ратуша». Об этом в понедельник сообщает Neva.Today.

Сообщается, что владельцев строений попросили покинуть территорию до 13 августа, однако они этого не сделали. Работы по демонтажу начали в 10:00 утра на пересечении Кирочной и Новгородской улиц. Рабочие снимают ворота и описывают содержимое помещений.

Отметим, строения у «Невской ратуши» принадлежат пайщикам потребительского гаражно-строительного кооператива «Коллективная автостоянка № 29 ЛенВо» и установлены без разрешительных документов. Руководство кооператива заявило, что владельцы объектов будут бороться за свое имущество. И уже направили обращение в Верховный суд.