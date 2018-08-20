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20.08.18 / 11:18 Новости / Петербург и Ленобласть

Жилищная инспекция назвала лучшие районы Петербурга в июле

Всего за июль в инспекцию поступило 2,7 тыс. обращений

Фото АБН

Жилищная инспекция Петербурга составила рейтинг лучших районов по итогам июля текущего года. Ими стали Кронштадтский, Приморский, Калининский, Кировский и Выборгский районы, сообщает инспекция в понедельник.

Всего за июль в инспекцию поступило 2,7 тыс. обращений. Самые частые вопросы, по которым обращались горожане – это завышение квартплаты, санитарное содержание и качество коммунальных услуг. Рейтинг районов рассчитывался, исходя из количества обращений и составленных протоколов.

Напомним, в июне лучшими районами Петербурга, согласно рейтингу Жилищной инспекции, также оказались Кронштадтский, Выборгский, Калининский и Приморский районы. Кроме того, в этот список попал  Красносельский район. В июне в инспекцию поступило около 2,5 тыс. обращений.

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