Жилищная инспекция назвала лучшие районы Петербурга в июле Всего за июль в инспекцию поступило 2,7 тыс. обращений

Жилищная инспекция Петербурга составила рейтинг лучших районов по итогам июля текущего года. Ими стали Кронштадтский, Приморский, Калининский, Кировский и Выборгский районы, сообщает инспекция в понедельник.

Всего за июль в инспекцию поступило 2,7 тыс. обращений. Самые частые вопросы, по которым обращались горожане – это завышение квартплаты, санитарное содержание и качество коммунальных услуг. Рейтинг районов рассчитывался, исходя из количества обращений и составленных протоколов.

Напомним, в июне лучшими районами Петербурга, согласно рейтингу Жилищной инспекции, также оказались Кронштадтский, Выборгский, Калининский и Приморский районы. Кроме того, в этот список попал Красносельский район. В июне в инспекцию поступило около 2,5 тыс. обращений.