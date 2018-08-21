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21.08.18 / 18:57 Новости / Россия и мир / Рынки

Торги на Московской бирже закрылись в зеленой зоне

Индекс Мосбиржи 2291,76; индекс РТС 1072,12

биржа

Фото АБН

Торги вторника на Московской бирже закрылись в зеленой зоне. Индекс Мосбиржи вырос на 0,85% до 2291,76 пункта, индекс РТС вырос на 0,64% до 1072,12 пункта.

Как пишет заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева, в лидерах роста за вторник – МРСК и «Лента». Минфин во вторник отменил проведение аукциона по размещению ОФЗ. Последние несколько аукционов оказались неудачными. При этом ЦБ возобновил покупку валюты для Минфина. Рубль активно снижается, и в среду может достичь новых локальных максимумов из-за вступления в силу новых санкций США, отмечает аналитик.

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