Торги на Московской бирже закрылись в зеленой зоне Индекс Мосбиржи 2291,76; индекс РТС 1072,12

Торги вторника на Московской бирже закрылись в зеленой зоне. Индекс Мосбиржи вырос на 0,85% до 2291,76 пункта, индекс РТС вырос на 0,64% до 1072,12 пункта.

Как пишет заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева, в лидерах роста за вторник – МРСК и «Лента». Минфин во вторник отменил проведение аукциона по размещению ОФЗ. Последние несколько аукционов оказались неудачными. При этом ЦБ возобновил покупку валюты для Минфина. Рубль активно снижается, и в среду может достичь новых локальных максимумов из-за вступления в силу новых санкций США, отмечает аналитик.