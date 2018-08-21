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21.08.18 / 15:06 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Депутат Петербурга предложил МВД открыть горячую линию для жалоб на стритрейсеров

И представить статистику по нарушениям

Фото пресс-службы ПАО «АвтоВАЗ»

Депутат Петербурга Алексей Цивилев предложил МВД открыть горячую линию для жалоб на стритрейсеров. Об этом пресс-служба депутата сообщила во вторник.

Цивилев предложил также подключить к системе видеонаблюдения «Безопасный город» популярные у автогонщиков маршруты. Депутат направил соответствующие предложения министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву и главе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Сергею Умнову.

По мнению депутата, эти меры необходимы для предотвращения происшествий со смертельным исходом с автогонщиками в Москве и Петербурге. Также Цивилев отметил, что в ночное время в спальных районах стритрейсеры могут мешать жителям спать.

Кроме этого, Цивилев попросил предоставить данные за I полугодие 2018 года по фиксации камерами наружного видеонаблюдения превышения скорости более чем на 60 км/ч. Также он попросил статистику о вынесенных решений по этим превышениям.

Напомним, ранее в Петербурге автогонщики испортили велодорожку на набережной реки Фонтанки. Из-за дрифта автолюбителей разметка дорожки стерлась. На ее восстановление может потребоваться 640 тыс. рублей, сообщили местные СМИ.

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