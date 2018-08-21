Во Всеволожском районе восстановили электроснабжение Сбой произошел из-за сильного ветра

Во Всеволожском районе Ленобласти восстановили электроснабжение после технологического нарушения. Об этом во вторник сообщают в «Ленэнерго».

Сообщается, что потребители получают электроэнергию в полном объеме с 12:27 часов. Сбой произошел на линии 35 кВ под воздействием штормового ветра.

Напомним, утром вторника ГУ МЧС по региону сообщало о том, что 8 тыс. человек в Ленобласти остались без света. Электроснабжение отключилось в трех поселках – Вартемяги, Елизаветинка и Сертолово.