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21.08.18 / 14:44 Новости / Петербург и Ленобласть

Во Всеволожском районе восстановили электроснабжение

Сбой произошел из-за сильного ветра

Во Всеволожском районе Ленобласти восстановили электроснабжение после технологического нарушения. Об этом во вторник сообщают в «Ленэнерго».

Сообщается, что потребители получают электроэнергию в полном объеме с 12:27 часов. Сбой произошел на линии 35 кВ под воздействием штормового ветра.

Напомним, утром вторника ГУ МЧС по региону сообщало о том, что 8 тыс. человек в Ленобласти остались без света. Электроснабжение отключилось в трех поселках – Вартемяги, Елизаветинка и Сертолово.

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