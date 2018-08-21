На КАД в Петербурге перекроют две полосы на юге города Между развязками с проспектом Обуховской Обороны и Пулковским шоссе

На кольцевой автодороге в Петербурге (КАД) перекроют две полосы на юге города. Об этом во вторник сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Полосы перекроют между развязками с проспектом Обуховской Обороны и Пулковским шоссе для того, чтобы устранить колеи на проезжей части. В период с 21 августа по 10 сентября закроют третью и четвертую полосы, по первой и второй полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Оператор КАД отмечает, что ремонт может затянуться из-за погоды.

Напомним, ранее стало известно, что с 20 по 30 августа в автотранспортном тоннеле дамбы на КАД вводят ограничения движения по полосам. С 20 августа с 8:00 по 24 августа до 20:00 поочередно будут перекрывать правую, среднюю и левую полосы транспортного отсека Финской стороны (внешнее кольцо КАД). Затем с 27 августа с 8:00 по 30 августа до 20:00 поочередно перекроют правую, среднюю и левую полосы Невской стороны (внутреннее кольцо КАД).