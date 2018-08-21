Все новости

21.08.18 / 15:54 Новости / Петербург и Ленобласть

На КАД в Петербурге перекроют две полосы на юге города

Между развязками с проспектом Обуховской Обороны и Пулковским шоссе

Фото ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На кольцевой автодороге в Петербурге (КАД) перекроют две полосы на юге города. Об этом во вторник сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Полосы перекроют между развязками с проспектом Обуховской Обороны и Пулковским шоссе для того, чтобы устранить колеи на проезжей части. В период с 21 августа по 10 сентября закроют третью и четвертую полосы, по первой и второй полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Оператор КАД отмечает, что ремонт может затянуться из-за погоды.

Напомним, ранее стало известно, что с 20 по 30 августа в автотранспортном тоннеле дамбы на КАД вводят ограничения движения по полосам. С 20 августа с 8:00 по 24 августа до 20:00 поочередно будут перекрывать правую, среднюю и левую полосы транспортного отсека Финской стороны (внешнее кольцо КАД). Затем с 27 августа с 8:00 по 30 августа до 20:00 поочередно перекроют правую, среднюю и левую полосы Невской стороны (внутреннее кольцо КАД).

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

115 SQL queries done. Page generation took 0,167 seconds.