Минфин США оценил сокращение состояния Дерипаски из-за санкций Считают, что оно сократилось вполовину

Министерство финансов США оценило, насколько сократились состояния российских бизнесменов Олега Дерипаски. Виктора Вексельберга и других. Ведомство представило оценку во вторник, выступая перед комитетом по делам банков и комитетом по иностранным делам.

По оценке американского Минфина, состояние Дерипаски сократилось на 50%. Виктор Вексельберг потерял около $3 млрд. Кроме того, заморожены кипрские счета бизнесменов, а компания «Ренова» рассталась с активами в Швейцарии и Италии.

Совокупное состояние 27 богатейших людей России из-за апрельских санкций упало на $16 млрд за один день, подсчитали в ведомстве. Кроме того, США увидели сокращение инвестиций в Российские активы.

Напомним, санкции были введены 6 апреля. Вскоре после этого обрушили акции принадлежащих Олегу Дерипаске «Русала» и En+. Бизнесмены попросили поддержки у российского правительства.