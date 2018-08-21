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21.08.18 / 18:52 Новости / Россия и мир / Экономика

Минфин США оценил сокращение состояния Дерипаски из-за санкций

Считают, что оно сократилось вполовину

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Министерство финансов США оценило, насколько сократились состояния российских бизнесменов Олега Дерипаски. Виктора Вексельберга и других. Ведомство представило оценку во вторник, выступая перед комитетом по делам банков и комитетом по иностранным делам.

По оценке американского Минфина, состояние Дерипаски сократилось на 50%. Виктор Вексельберг потерял около $3 млрд. Кроме того, заморожены кипрские счета бизнесменов, а компания «Ренова» рассталась с активами в Швейцарии и Италии.

Совокупное состояние 27 богатейших людей России из-за апрельских санкций упало на $16 млрд за один день, подсчитали в ведомстве. Кроме того, США увидели сокращение инвестиций в Российские активы.

Напомним, санкции были введены 6 апреля. Вскоре после этого обрушили акции принадлежащих Олегу Дерипаске «Русала» и En+. Бизнесмены попросили поддержки у российского правительства.

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