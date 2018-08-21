Набиуллина: Темпы роста российской экономики вряд ли превысят 2% в год Даже при высоких ценах на нефть

Маловероятно, что темпы роста экономики России превысят 1,5-2% в год даже при цене на нефть в $100 за баррель. Об этом накануне заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в интервью The Wall Street Journal.

По ее словам, предыдущая модель экономического роста себя исчерпала. Также руководитель ЦБ отметила, что регулятор почти завершил чистку российского финансового сектора.

Добавим, по данным ЦБ, во II квартале годовой темп прироста ВВП России составил 1,8-2,2%. По оценке регулятора, в III-IV кварталах он замедлится до 1,5-2%. При этом в ЦБ отмечают, что экономика РФ «находится вблизи потенциала».