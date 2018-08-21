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21.08.18 / 14:32 Новости / Россия и мир

«Натали Турс» хочет привлечь 700-800 млн рублей инвестиций для возобновления деятельности

Ростуризм готов помочь в организации встреч с потенциальными инвесторами

Туроператор «Натали Турс» планирует привлечь порядка 700-800 млн рублей инвестиций для возобновления деятельности. Об этом во вторник рассказал глава компании Владимир Воробьев, сообщается на сайте «Турпомощи».

По словам Воробьева, это позволит «Натали Турс» «достойно вернуться на рынок» в октябре текущего года и возобновить продажи туров. В свою очередь глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что ведомство готово помочь туроператору в организации встреч с потенциальными инвесторами.

Напомним, в начале июля «Натали Турс» объявил об аннулировании всех туров до октября. В начале августа стало известно, что туроператор приостановил свою деятельность и планирует вернуться к деятельности с 1 октября. Сообщалось, что выплаты пострадавшим туристам пока не производят. Компания собирается заменить все аннулированные путевки.

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