Ночью в Петербурге ветер повалил деревья. Об этом во вторник сообщили очевидцы.
Они опубликовали фотографии поваленных деревьев в группе «ДТП и ЧП Петербург» в соцсети «ВКонтакте». Несколько деревьев упали на припаркованные автомобили.
Кроме этого, деревья упали на железнодорожные пути в Ленинградской области. Машинист электрички следовавшей от Ладожского озера в Петербург сообщил, что ему вместе с пассажирами пришлось самостоятельно расчищать пути.
Напомним, накануне ГУ МЧС по Петербургу предупредило о грозе и сильном ветре. Ведомство уточнило, что сильные дожди начнут идти еще ночью. Также аналогичное заявление сделало МЧС Ленобласти. Ожидались порывы ветра до 20-22 м/с.
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