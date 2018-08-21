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21.08.18 / 09:45 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Ночью в Петербурге ветер повалил деревья

Некоторые упали на машины и ж/д пути

Фото «ДТП и ЧП Петербург»

Ночью в Петербурге ветер повалил деревья. Об этом во вторник сообщили очевидцы.

Они опубликовали фотографии поваленных деревьев в группе «ДТП и ЧП Петербург» в соцсети «ВКонтакте». Несколько деревьев упали на припаркованные автомобили.


Кроме этого, деревья упали на железнодорожные пути в Ленинградской области. Машинист электрички следовавшей от Ладожского озера в Петербург сообщил, что ему вместе с пассажирами пришлось самостоятельно расчищать пути.


Напомним, накануне ГУ МЧС по Петербургу предупредило о грозе и сильном ветре. Ведомство уточнило, что сильные дожди начнут идти еще ночью. Также аналогичное заявление сделало МЧС Ленобласти. Ожидались порывы ветра до 20-22 м/с.

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