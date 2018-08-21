Ночью в Петербурге ветер повалил деревья Некоторые упали на машины и ж/д пути

Ночью в Петербурге ветер повалил деревья. Об этом во вторник сообщили очевидцы.

Они опубликовали фотографии поваленных деревьев в группе «ДТП и ЧП Петербург» в соцсети «ВКонтакте». Несколько деревьев упали на припаркованные автомобили.





Кроме этого, деревья упали на железнодорожные пути в Ленинградской области. Машинист электрички следовавшей от Ладожского озера в Петербург сообщил, что ему вместе с пассажирами пришлось самостоятельно расчищать пути.





Напомним, накануне ГУ МЧС по Петербургу предупредило о грозе и сильном ветре. Ведомство уточнило, что сильные дожди начнут идти еще ночью. Также аналогичное заявление сделало МЧС Ленобласти. Ожидались порывы ветра до 20-22 м/с.