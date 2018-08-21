O1 Properties сменила владельца На кипрскую компанию

Компания O1 Properties Бориса Минца сменила владельца. Об этом стало известно во вторник из материалов, опубликованных на сайте Лондонской фондовой биржи.

Новым владельцем стала кипрская компания Riverstretch Trading & Investments Limited. Она приобрела более 70% акций класса А и 58,4% акций класса B. Теперь новый владелец проводит операционный и финансовый due diligence. Отметим, сделка состоялась в начале июля.

O1 Properties владеет 15 бизнес-центрами в Москве. Ранее 71% в капитале компании принадлежал O1 Group Минца. Рейтинговые агентства Standard & Poors и Moody’s летом снизили рейтинги компании из-за смены контролирующего акционера. В начале лета стало известно, что Минц выкупит доли миноритариев O1 Properties, чтобы стать единоличным владельцем компании.