В Петербурге появилось граффити на тему «Евгения Онегина» длиной 220 м Самая масштабная работа арт-группы «Явь»

В Петербурге появилось граффити на сюжет романа в стихах Пушкина «Евгений Онегин». Длина мурала составляет 220 м, сообщили во вторник художники, арт-группа «Явь».

Граффитисты рассказали, что работали над рисунком в течение трех недель. Посмотреть на «Онегина» можно на стене дома по адресу Русановская улица, 16 корпус 1.

Художники поясняют, что мурал отражает основные сюжетные моменты романа. Так, на стене можно разглядеть дуэль Ленского и Онегина, письмо Татьяны, письмо Онегина, гадания девушек на Святки.





Напомним, арт-группа «Явь» известна своими остросоциальными высказываниями. Они создали граффити с Виталием Милоновым на «Красном треугольнике», нарисовали сцену из балета «Лебединое озеро» на стене одного из домов на Петроградском острове в день инаугурации президента России Владимира Путина, а также поставили на стене Пулковской обсерватории «черную метку» из-за строительства ЖК «Планетоград». Однако «Явь» работает и с различными институциями: так, полтора года назад ко Дню космонавтики они создали граффити на стене школы №521 вместе с учениками этой школы, а этим летом нарисовали плакат для балкона библиотеки Маяковского на Невском проспекте.