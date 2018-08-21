В Ленобласти собрали 46 тонн покрышек с несанкционированных свалок Добровольцы нашли 76 свалок покрышек

Экологи и волонтеры собрали 46 тонн старых автомобильных покрышек с несанкционированных свалок Ленобласти. Об этом во вторник сообщили в региональном правительстве.

Сбор покрышек организовали в рамках акции «Охота на колеса». Ее участники отмечали свалки покрышек на интерактивной карте и вывозили мусор на переработку. Также из собранных шин делали арт-объекты. В течение полутора месяцев добровольцы отметили на карте 76 свалок.

Напомним, в июле возле здания Манежа в Петербурге устанавливали инсталляцию из покрышек. Авторы работы сделали арт-объект для фестиваля Gamma в рамках проекта «Артификация.Recycle». По словам главы кураторского агентства Sparta и Savina Gallery Лизы Савиной, инсталляция призвана напомнить жителям города об экологической осознанности.