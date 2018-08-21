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21.08.18 / 21:48 Новости / Россия и мир / Экономика

Совет директоров «Роснефти» рекомендовал направить на дивиденды половину прибыли

По итогам I полугодия 2018 года

Фото АБН

Совет директоров нефтяной компании «Роснефть» рекомендовал направить на выплату дивидендов половину прибыли компании по МСФО. Об этом в «Роснефти» сообщили во вторник.

Решение относится к выплате дивидендов по итогам I полугодия 2018 года. За каждую обыкновенную акцию компания предлагает платить 14,58 рубля. Общая сумма, направленная на выплаты акционерам, оценивается в 154,5 млрд рублей.

Напомним, по итогам прошлого года «Роснефть» потратила на дивиденды 111,1 млрд рублей. Совет директоров компании рекомендовал направить на выплату дивидендов по итогам 2017 года 50% чистой прибыли по МСФО. Глава «Роснефти» Игорь Сечин обещал, что в текущем году компания» увеличит прибыль в два раза и соответственно увеличит и выплаты по дивидендам. В 2016 году компания направляла на выплаты акционерам только 35% прибыли.

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