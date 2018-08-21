СМИ: РЖД предложили строить мост на Сахалин по концессии Стоимость проекта оценивается в 540 млрд рублей

ОАО «РЖД» предложило строить мост на Сахалин по концессии. Монополия направила соответствующую презентацию в ведомства, пишет во вторник «Коммерсантъ».

По данным издания, РЖД рассматривает три варианта концессии. Первый включает только мост (252,8 млрд рублей), второй — дорогу, за исключением порта (540,3 млрд рублей), третий — все объекты с портом (570,3 млрд рублей).

По словам источника «Ъ», в концессиях государство рискует больше, чем концессионер, однако это компенсируется экономической эффективностью проектов. При этом в неэффективных проектах государственные риски были бы серьезнее, а в проекте моста на Сахалин затруднительно выделить заинтересованную сторону, отмечает он. Другой собеседник издания добавил, что строительство по госзаказу обошлось бы дешевле с точки зрения привлечения средств, чем по концессии.

В Минтрансе, Минфине и Минэкономики сообщили, что не знают о таком предложении. В РЖД не стали давать комментарии.

Напомним, предполагается, что мост свяжет Сахалин с Хабаровским краем. Проект железной дороги и переправы оценивается в 540 млрд рублей. Ранее сообщалось, что начало работ запланировано на 2021 год, а на строительство моста может уйти около пяти лет.