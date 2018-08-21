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21.08.18 / 08:33 Новости / Политика / Россия и мир

Трамп допустил снятие санкций с России при соблюдении ряда условий

При сотрудничестве Москвы по Сирии и Украине

Президент США Дональд Трамп готов рассмотреть вопрос снятия санкций с России при соблюдении Москвой определенных условий. Об этом он заявил накануне в интервью Reuters.

По словам главы государства, это может произойти в том случае, если Россия предпримет какие-либо шаги для сотрудничества с США по таким вопросам, как Сирия и Украина. Трамп также отметил, что во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос снятия санкций не затрагивался.

Напомним, Вашингтон начал вводить ограничительные меры в отношении Москвы в 2014 году после того как Крым фактически вошел в состав России. В августе стало известно о проекте новых американских санкций. В частности, документ предполагает введение ограничений на покупку российского госдолга. Кроме того, российские госбанки могут попасть под блокировку счетов и операций в американской юрисдикции.

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