В Петербурге до конца августа закроют движение по Введенскому каналу И на год – по Доковому мосту в Кронштадте

Со среды, 22 августа, в Петербурге будет закрыто движение транспорта по Введенскому каналу от набережной реки Фонтанки до Загородного проспекта. Ограничения будут действовать по 31 августа, сообщили в ГАТИ.

Кроме того, с 23 по 28 августа автомобилистам будет недоступен участок улицы Рериха от улицы Обручевых до Гжатской улицы. Также с 23 августа закрывается движение по Доковому мосту в Кронштадте. Переправу планируют ремонтировать до 30 июня 2019 года.

Ранее сообщалось, что с 20 по 30 августа ограничения введут в тоннеле на КАД через дамбу. В этот период дорожники будут перекрывать полосы поэтапно по внешнему, а затем по внутреннему кольцу. Ограничения введут в связи с плановыми технологическими работами.