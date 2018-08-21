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21.08.18 / 09:59 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Во Всеволожском районе Ленобласти 8 тыс. человек остались без света

В трех поселках

Во Всеволожском районе Ленинградской области 8 тыс. человек остались без света. Об этом во вторник сообщили в ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, электроснабжение отключилось в трех поселках. Это поселки Вартемяги, Елизаветинка и Сертолово. В МЧС заявили, что причина пока неизвестна. Аварийная бригада «Ленэнерго» работает на месте, уточнили спасатели.

Отметим, накануне ведомство предупредило жителей региона об ухудшении погоды. В частности, речь шла об усилении ветра до 22 м/с. Ранее во вторник очевидцы сообщили о поваленных деревьях на железнодорожных путях в Ленобласти. Деревья с путей убирали машинист и пассажиры электрички.

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