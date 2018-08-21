Все новости

21.08.18 / 09:51 Банки / Новости / Россия и мир

Суд признал банкротом якутский банк «Таатта»

Открыто конкурсное производство

Арбитражный суд Якутии признал банкротом банк «Таатта». Об этом во вторник сообщили в пресс-службе суда.

В настоящий момент открыто конкурсное производство сроком на один год. Конкурсным управляющим стало «Агентство по страхованию вкладов».

Добавим, якутский банк «Таатта» лишился лицензии в июле этого года. Тогда в ЦБ пояснили, что кредитная организация, в частности, использовала рискованную бизнес-модель, что привело к образованию на балансе большого количества низкокачественных активов. По данным ЦБ, банк занимал 220 строчку в банковской системе РФ. Ранее регулятор сообщил, что обнаружил хищения в «Таатта» на 4,2 млрд рублей.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,151 seconds.