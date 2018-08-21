Суд признал банкротом якутский банк «Таатта» Открыто конкурсное производство

Арбитражный суд Якутии признал банкротом банк «Таатта». Об этом во вторник сообщили в пресс-службе суда.

В настоящий момент открыто конкурсное производство сроком на один год. Конкурсным управляющим стало «Агентство по страхованию вкладов».

Добавим, якутский банк «Таатта» лишился лицензии в июле этого года. Тогда в ЦБ пояснили, что кредитная организация, в частности, использовала рискованную бизнес-модель, что привело к образованию на балансе большого количества низкокачественных активов. По данным ЦБ, банк занимал 220 строчку в банковской системе РФ. Ранее регулятор сообщил, что обнаружил хищения в «Таатта» на 4,2 млрд рублей.