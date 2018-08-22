Группа «Аэрофлот» с начала года перевезла более 30 млн пассажиров Год к году больше на 9%

Группа компаний «Аэрофлот» с начала 2018 года перевезла 30,8 млн пассажиров. Операционные результаты компания опубликовала в среду.

Год к году компания перевезла на 9% пассажиров больше. В июле 2018 года количество перевезенных пассажиров составило 6 млн человек с ростом на 12,4% год к году.

При этом в июле количество перевезенных пассажиров на внутренних линиях увеличилось на 14,6% в годовом выражении. На международных – на 9,7%.

Отметим, парк группы компаний на конец июля 2018 года насчитывал 352 самолета. Воздушный парк авиакомпании «Аэрофлот» — 243 самолета.

В группу «Аэрофлот», помимо одноименной авиакомпании, входит компания «Россия», «Победа « и «Аврора». Компании рассчитаны на несколько ценовых сегментов. Основной акционер «Аэрофлота» — Росимущество, оно владеет более 50% акций. Еще 40% — у инвесторов.