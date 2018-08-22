Банк «Санкт-Петербург» подал иск о банкротстве структур Зингаревичей Сумма требований – 221,6 млн рублей

Банк «Санкт-Петербург» подал иск о банкротстве структур предпринимателей Михаила и Бориса Зингаревичей. Об этом стало известно в среду.

Иск подан к ООО «Плаза лотос груп» и АО «Оранж-Девелопмент», передает «Фонтанка». Сумма требований составляет 221,6 млн рублей. Суд назначил предварительное судебное заседание на 9 октября.

В «Плаза лотос груп» заявили, что иск относится к кредиту «Оранж-Девелопмент» под проекты 2009-2016 годов. В компании отметили, что ведут переговоры с банком об урегулировании ситуации.

Отметим, в настоящий момент «Оранж-Девелопмент» проходит процедуру ликвидации. Ранее на компанию уже подавали иск о банкротстве. Это произошло в 2015 году из-за проблем с реконструкцией Конюшенного ведомства. Тогда сумма требований составила 70 млн рублей.