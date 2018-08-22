Все новости

22.08.18 / 19:36 Новости / Петербург и Ленобласть

Банк «Санкт-Петербург» подал иск о банкротстве структур Зингаревичей

Сумма требований – 221,6 млн рублей

Банк «Санкт-Петербург» подал иск о банкротстве структур предпринимателей Михаила и Бориса Зингаревичей. Об этом стало известно в среду.

Иск подан к ООО «Плаза лотос груп» и АО «Оранж-Девелопмент», передает «Фонтанка». Сумма требований составляет 221,6 млн рублей. Суд назначил предварительное судебное заседание на 9 октября.

В «Плаза лотос груп» заявили, что иск относится к кредиту «Оранж-Девелопмент» под проекты 2009-2016 годов. В компании отметили, что ведут переговоры с банком об урегулировании ситуации.

Отметим, в настоящий момент «Оранж-Девелопмент» проходит процедуру ликвидации. Ранее на компанию уже подавали иск о банкротстве. Это произошло в 2015 году из-за проблем с реконструкцией Конюшенного ведомства. Тогда сумма требований составила 70 млн рублей.

Метки: , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 2,083 seconds.