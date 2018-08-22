Все новости

22.08.18 / 19:09 Новости / Россия и мир / Рынки

Торги на Московской бирже закрылись разнонаправленно

Индекс Мосбиржи ушел вверх

Торги среды на Московской бирже закрылись разнонаправленно. Индекс Мосбиржи вырос на 0,23% до 2297,06 пункта, индекс РТС опустился на 0,63% до 1065,34 пункта.
Замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева отмечает, что в четверг индекс Мосбиржи будет вести торги в диапазоне 2275-2300 пунктов, а индекс РТС в районе 1050-1070 пунктов. Российский рубль ослабевает до 67,8 за доллар и 78,5 за евро. В среду вступила в силу первая часть американский санкций, которая ограничивает ввоз в Россию электроники, компонентов и технологий для нефтегазовой отрасли.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,147 seconds.