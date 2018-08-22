Торги на Московской бирже закрылись разнонаправленно Индекс Мосбиржи ушел вверх

Торги среды на Московской бирже закрылись разнонаправленно. Индекс Мосбиржи вырос на 0,23% до 2297,06 пункта, индекс РТС опустился на 0,63% до 1065,34 пункта.

Замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева отмечает, что в четверг индекс Мосбиржи будет вести торги в диапазоне 2275-2300 пунктов, а индекс РТС в районе 1050-1070 пунктов. Российский рубль ослабевает до 67,8 за доллар и 78,5 за евро. В среду вступила в силу первая часть американский санкций, которая ограничивает ввоз в Россию электроники, компонентов и технологий для нефтегазовой отрасли.