«Детский мир» направит 100% чистой прибыли на дивиденды Как и в 2017 году

«Детский мир» планирует потратить 100% чистой прибыли на выплату дивидендов. Об этом во вторник сообщил глава компании Владимир Чирахов.

Согласно политике дивидендов, «Детский мир» должен выплачивать их на сумму не менее 50% от чистой прибыли по РСБУ. Однако компания планирует выплатить 100% чистой прибыли, как это произошло и в прошлом году. По итогам 2017 года, ритейлер выплатил 2,9 млрд рублей дивидендов.

«Мы будем рекомендовать выплатить все сто процентов чистой прибыли, потому что компания не нуждается в кэше вообще», — приводит слова Чирахова Reuters.

Напомним, чистая прибыль «Детского мира» в первом полугодии 2018 года составила 2,9 млрд рублей. А консолидированная выручка компании за этот период увеличилась на 14,3% год к году и составила около 48,1 млрд рублей.