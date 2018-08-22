Все новости

22.08.18 / 09:34 Новости / Россия и мир / Экономика

«Детский мир» направит 100% чистой прибыли на дивиденды

Как и в 2017 году

Фото АБН

«Детский мир» планирует потратить 100% чистой прибыли на выплату дивидендов. Об этом во вторник сообщил глава компании Владимир Чирахов.

Согласно политике дивидендов, «Детский мир» должен выплачивать их на сумму не менее 50% от чистой прибыли по РСБУ. Однако компания планирует выплатить 100% чистой прибыли, как это произошло и в прошлом году. По итогам 2017 года, ритейлер выплатил 2,9 млрд рублей дивидендов.

«Мы будем рекомендовать выплатить все сто процентов чистой прибыли, потому что компания не нуждается в кэше вообще», — приводит слова Чирахова Reuters.

Напомним, чистая прибыль «Детского мира» в первом полугодии 2018 года составила 2,9 млрд рублей. А консолидированная выручка компании за этот период увеличилась на 14,3% год к году и составила около 48,1 млрд рублей.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

111 SQL queries done. Page generation took 0,138 seconds.