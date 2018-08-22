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22.08.18 / 21:39 Новости / Россия и мир

Самым высокооплачиваемым актером в рейтинге Forbes стал Джордж Клуни

Заработал $239 млн

Фото www.globallookpress.com

Самым высокооплачиваемым актером в мире признали Джорджа Клуни. Рейтинг американского Forbes опубликован в среду.

За последний год актер заработал $239 млн, отмечает издание. Почти все состояние за год актер заработал не игрой в кино, а продажей доли в компании по производству текилы Casamigos. Сделка составила $233 млн.

На втором месте в рейтинге оказался актер Дуэйн Джонсон с прибылью в $124 млн. Деньги он заработал благодаря фильму «Джуманджи: Зов джунглей». На третьем месте – Роберт Дауни-младший и $81 млн.

Отметим, в прошлом году на первом месте оказался актер Марк Уолберг с суммой гонораров в $68 млн. На втором месте – вновь Дуэйн Джонсон, но с более скромной суммой, чем в этом году — $65 млн. На третьем месте – Вин Дизель с $54,5 млн.

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