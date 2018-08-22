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22.08.18 / 17:26 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербург не пустили 15 тонн семян газона из Канады

Специалисты нашли несоответствия в документах

Сотрудники Управления Россельхознадзора задержали в порту Петербурга партию семян газонных трав из Канады общим весом около 15 тонн. Об этом в ведомстве сообщили в среду.

Во время проверки специалисты нашли несоответствия в сопроводительных документах. Кроме того, на этикетках не было информации об экспортере. Теперь груз вернут собственнику или уничтожат.

Ранее региональное управление Россельхознадзора задержало в петербургском аэропорту «Пулково» рога из Южной Африки. Груз прибыл из Кейптауна. Инспекторы обнаружили, что рога прибыли без необходимого ветеринарного сертификата.

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