В Петербург не пустили 15 тонн семян газона из Канады Специалисты нашли несоответствия в документах

Сотрудники Управления Россельхознадзора задержали в порту Петербурга партию семян газонных трав из Канады общим весом около 15 тонн. Об этом в ведомстве сообщили в среду.

Во время проверки специалисты нашли несоответствия в сопроводительных документах. Кроме того, на этикетках не было информации об экспортере. Теперь груз вернут собственнику или уничтожат.

Ранее региональное управление Россельхознадзора задержало в петербургском аэропорту «Пулково» рога из Южной Африки. Груз прибыл из Кейптауна. Инспекторы обнаружили, что рога прибыли без необходимого ветеринарного сертификата.