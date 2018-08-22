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22.08.18 / 13:44 Новости / Россия и мир / Страхование

Группа «Аэрофлот» застраховала воздушный парк на $16 млрд

Страховой защитой обеспечили 353 самолета авиакомпаний «Аэрофлот», «Победа», «Россия» и «Аврора»

«Альфастрахование» и СОГАЗ застраховали воздушный парк «Аэрофлота» и трех ее дочерних компаний на $16 млрд. Об этом в среду сообщили в «Альфастраховании».

По программе авиакаско страховой защитой обеспечили 353 самолета авиакомпаний «Аэрофлот», «Победа», «Россия» и «Аврора». Сообщается, что ответственность перевозчиков застрахована в соответствии с международной практикой авиастрахования.

Добавим, по итогам первого полугодия 2018 года перевозки пассажиров группы «Аэрофлот» выросли на 8,2% в годовом выражении. За этот период компании перевезли 24,9 млн человек. Отметим, «Аэрофлот» — крупнейшая группа авиакомпаний в России. В совете директоров состоят 11 участников, восемь  из которых – представители государства.

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