Группа «Аэрофлот» застраховала воздушный парк на $16 млрд Страховой защитой обеспечили 353 самолета авиакомпаний «Аэрофлот», «Победа», «Россия» и «Аврора»

«Альфастрахование» и СОГАЗ застраховали воздушный парк «Аэрофлота» и трех ее дочерних компаний на $16 млрд. Об этом в среду сообщили в «Альфастраховании».

По программе авиакаско страховой защитой обеспечили 353 самолета авиакомпаний «Аэрофлот», «Победа», «Россия» и «Аврора». Сообщается, что ответственность перевозчиков застрахована в соответствии с международной практикой авиастрахования.

Добавим, по итогам первого полугодия 2018 года перевозки пассажиров группы «Аэрофлот» выросли на 8,2% в годовом выражении. За этот период компании перевезли 24,9 млн человек. Отметим, «Аэрофлот» — крупнейшая группа авиакомпаний в России. В совете директоров состоят 11 участников, восемь из которых – представители государства.