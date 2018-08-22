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22.08.18 / 14:08 Новости / Петербург и Ленобласть

В Ленобласти завершили испытания нового энергоблока ЛАЭС

Он готов к промышленной эксплуатации

На Ленинградской АЭС в Сосновом бору завершили комплексные испытания нового энергоблока поколения «3+» с реакторной установкой ВВЭР-1200. Об этом в среду сообщили в «Росэнергоатоме».

В пресс-службе отметили, что оборудование отработало в соответствии с проектом и технически готово к промышленной эксплуатации. Теперь в эксплуатацию будут вводиться объекты пускового комплекса, готовность которых подтвердит Ростехнадзор. Окончательное заключение о готовности энергоблока выдаст приемочная комиссия «Росэнергоатома».

Добавим, по данным ЛАЭС, с начала опытно-промышленной эксплуатации энергоблок №1 выработал около 2,2 млрд КВт-часов электроэнергии. Срок его службы составит не менее 60 лет. Согласно предварительным оценкам, после ввода энергоблока в промышленную эксплуатацию экономический эффект в виде дополнительных налогов в бюджет Ленобласти составит порядка 3 млрд рублей в год. В июне сообщалось, что новый энергоблок ЛАЭС вывели на 90% мощности.

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