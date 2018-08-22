Минобороны подписало контракты на 130 млрд рублей в рамках форума «Армия-2018» Среди них — контракт на 132 боевые машины, два истребителя Су-57 и шесть Миг-35

Министерство обороны РФ подписало 32 контракта на общую сумму более 130 млрд рублей на форуме «Армия-2018». Об этом в среду сообщает РБК.

В числе контрактов заключено соглашение с «Конструкторским бюро приборостроения им. Академика А.Г. Шипунова» на 132 боевые машины и 58 бронетранспортеров. Также ведомство заключило контракт с компанией «Сухой» на два истребителя и шесть самолетов. Кроме того, были подписаны соглашения с «Восточной верфью», «Ремдизелем» и другими компаниями.

Добавим, ранее Минобороны подвело промежуточные итоги военной операции в Сирии. Сообщалось, что за время операции правительственные войска вернули себе более 96% территории, что в боевых действиях участвовали 63 тыс. российских военных и что Россия апробировала в Сирии 231 образец модернизированного вооружения.