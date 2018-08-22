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22.08.18 / 09:15 Новости / Россия и мир / Экономика

Нефть Brent подорожала до $72,9

Нефть WTI стоит $66,13

газпром нефтьВ среду утром цена на нефть марки Brent выросла до $72,9. Об этом свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи ICE.

Цена на нефть эталонной марки выросла на 0,37%. Нефть WTI по октябрьским фьючерсам также дорожает. Ее цена выросла на 0,439% до $66,13.

Отметим, согласно данным API, за неделю по 17 августа запасы нефти в США сократились на 5,2 млн баррелей. Их объем составляет 405,6 млн баррелей. В среду вечером американское министерство энергетики опубликует официальный отчет.

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