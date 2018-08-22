Евро, бензин и листинг для санкционных. Итоги среды

Новые санкции, которые вводят США, бессмысленны и контрпродуктивны. Такую позицию высказал президент России Владимир Путин.
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин высказался против идеи помощника президента Андрея Белоусова изъять дополнительные доходы у промышленников. Орешкин высказался за обсуждение возможностей нарастить инвестиционную активность.
Глава Минпромторга Денис Мантуров также назвал нецелесообразным предложение Белоусова. По словам Мантурова, в идее Белоусова не учтены все параметры, которые связаны с закредитованностью предприятий под осуществляемые проекты, в том числе и инвестиционные.
Курс евро на торгах Московской биржи превысил отметку 79 рублей. Евро не достигал отметки в 79 рублей с апреля.
Минфин собирается создать торговую площадку для листинга попавших под санкции компаний. Возможность запуска подобной площадки подразумевается законом о создании внутренних офшоров на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининграде.
Российский топливный союз предупредил администрацию президента о возможном росте цен на бензин в 2019 году. Цены на бензин могут вырасти до 10%.
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