Евро, бензин и листинг для санкционных. Итоги среды

Курс евро на торгах Московской биржи превысил отметку 79 рублей. Российский топливный союз предупредил администрацию президента о возможном росте цен на бензин в 2019 году. Минфин собирается создать торговую площадку для листинга попавших под санкции компаний. А Минэкономразвития и Минпромторг осуждают идею Белоусова об изъятии сверхдоходов компаний. А Путин после встречи с президентом Финляндии назвал санкции США бессмысленными.

Новые санкции, которые вводят США, бессмысленны и контрпродуктивны. Такую позицию высказал президент России Владимир Путин.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин высказался против идеи помощника президента Андрея Белоусова изъять дополнительные доходы у промышленников. Орешкин высказался за обсуждение возможностей нарастить инвестиционную активность.

Глава Минпромторга Денис Мантуров также назвал нецелесообразным предложение Белоусова. По словам Мантурова, в идее Белоусова не учтены все параметры, которые связаны с закредитованностью предприятий под осуществляемые проекты, в том числе и инвестиционные.

Курс евро на торгах Московской биржи превысил отметку 79 рублей. Евро не достигал отметки в 79 рублей с апреля.

Минфин собирается создать торговую площадку для листинга попавших под санкции компаний. Возможность запуска подобной площадки подразумевается законом о создании внутренних офшоров на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининграде.

Российский топливный союз предупредил администрацию президента о возможном росте цен на бензин в 2019 году. Цены на бензин могут вырасти до 10%.