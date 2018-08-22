Комитет по здравоохранению Ленобласти начал обновление детских поликлиник На это выделили 140 млн рублей в 2018 году

Комитет по здравоохранению Ленинградской области начал обновление детских поликлиник. Об этом правительство региона сообщило в среду.

Обновление проходит в рамках соответствующей программы. Она рассчитана на три года. В течение этого времени комитет планирует оборудовать в поликлиниках игровые зоны, комнаты для кормления и удобные регистратуры. Также ведомство намерено создать крытые колясочные, кабинеты неотложной помощи, системы навигации, электронное табло с расписанием приема врачей и многое другое.

В текущем году на программу выделили около 140 млн рублей. Деньги направят их федерального и регионального бюджетов.

В комитете сообщили, что первой должна открыться модернизированная Бокситогорская детская поликлиника. Это произойдет осенью текущего года. До конца 2018 года комитет планирует открыть обновленные поликлиники в Луге, Сланцах и Кингисеппе. В следующем году – в Тихвинском, Всеволожском и Волосовском районах.

Напомним, ранее правительство России опубликовало документ о выделении средств на развитие детских поликлиник в Петербурге и Ленинградской области. Петербургу выделили 142,9 млн рублей. Ленинградской области решили направить 67,7 млн рублей. Средства выделили из резервного фонда правительства.