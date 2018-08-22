Власти Петербурга планируют открыть офис Visit Petersburg в Хоккайдо Для привлечения туристов

Власти Петербурга планируют открыть офис Visit Petersburg в Хоккайдо. Об этом в среду сообщил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Открытие офиса будет способствовать привлечению японских туристов, передает РИА Новости. По словам Полтавченко, также на осень текущего года запланирован визит в город туроператоров и журналистов из Саппоро. Губернатор надеется, что это привлечет внимание к Петербургу и повлияет на рост турпотока. Полтавченко отметил, что в прошлом году город посетили более 24,5 тыс. японских туристов.

Отметим, петербургский комитет по туризму в феврале прошлого года заявил о намерении открыть 10 офисов Visit Petersburg. Первый европейский офис планировали открыть в Париже. Также весной текущего года открыли офис в Лейпциге.