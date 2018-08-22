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22.08.18 / 19:09 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Власти Петербурга планируют открыть офис Visit Petersburg в Хоккайдо

Для привлечения туристов

Visit PetersburgВласти Петербурга планируют открыть офис Visit Petersburg в Хоккайдо. Об этом в среду сообщил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Открытие офиса будет способствовать привлечению японских туристов, передает РИА Новости. По словам Полтавченко, также на осень текущего года запланирован визит в город туроператоров и журналистов из Саппоро. Губернатор надеется, что это привлечет внимание к Петербургу и повлияет на рост турпотока. Полтавченко отметил, что в прошлом году город посетили более 24,5 тыс. японских туристов.

Отметим, петербургский комитет по туризму в феврале прошлого года заявил о намерении открыть 10 офисов Visit Petersburg. Первый европейский офис планировали открыть в Париже. Также весной текущего года открыли офис в Лейпциге.

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