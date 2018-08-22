С субботы сразу на нескольких улицах в центре Петербурга ограничат движение По Садовой улице, набережной Мойки, Спасскому переулку и другим

В субботу, 25 августа, в Петербурге вводятся новые ограничения движения, которые в том числе затронут ряд улиц в центральной части города. Об этом в среду сообщили в ГАТИ.

Так, с 25 августа до 05:00 26 августа и с 1 сентября до 05:00 2 сентября для автомобилистов закроют движение по Спасскому переулку в створе Сенной площади, а также по Кокушкину переулку от набережной канала Грибоедова до Садовой улицы и проспекту Римского-Корсакова в створе Садовой улицы. Кроме того, с 05:00 27 августа по 31 августа ограничат движение по Садовой улице от Спасского переулка до Гороховой улицы.

С 25 по 26 августа ограничения будут действовать по Краснопутиловской улице у Автовской улицы и набережной реки Мойки у дома 18. По 15 сентября из-за ограничений будет затруднено движение по Шпалерной улице у проспекта Чернышевского.

Помимо этого, 25- 26 августа и 1-2 сентября ограничивается движение транспорта по проспекту Обуховской Обороны от железнодорожного моста до улицы Книпович. Также с субботы пробки могут образоваться по Пионерской улице от Корпусной улицы до Чкаловского проспекта. Работы на этом участке планируют завершить к 25 апрелю 2019 года.

Ранее сообщалось, что в Петербурге до конца августа закроют движение по Введенскому каналу. Речь идет об участке от набережной реки Фонтанки до Загородного проспекта. Кроме того, автомобилисты временно не смогут проехать по части улицы Рериха и Доковому мосту в Кронштадте.