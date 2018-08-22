До конца года банки передадут «Промсвязьбанку» кредиты по гособоронзаказу Докапитализация банка состоится в августе-сентябре

До конца 2018 года российские банки должны будут передать «Промсвзьбанку» кредиты по гособоронзаказу. Об этом в среду журналистам сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

При этом Моисеев отметил, что Минфин может «немного захватить» и следующий год, приводит его слова ТАСС. Компенсация капиталов банков будет происходить после передачи активов. Докапитализацию «Промсвязьбанка» на 5 млрд рублей ведомство планирует провести не позднее сентября.

Напомним, в декабре 2017 года «Промсвязьбанк» перешел под контроль Центробанка. Позже Минфин выбрал «Промсвязьбанк» опорным для операций по гособоронзаказу. С июня банк ведет сопровождение гособоронзаказа и начинает предоставление кредитных линий предприятиям оборонно-промышленного комплекса.