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22.08.18 / 17:04 Банки / Новости / Россия и мир / Финансы

До конца года банки передадут «Промсвязьбанку» кредиты по гособоронзаказу

Докапитализация банка состоится в августе-сентябре

До конца 2018 года российские банки должны будут передать «Промсвзьбанку» кредиты по гособоронзаказу. Об этом в среду журналистам сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

При этом Моисеев отметил, что Минфин может «немного захватить» и следующий год, приводит его слова ТАСС. Компенсация капиталов банков будет происходить после передачи активов. Докапитализацию «Промсвязьбанка» на 5 млрд рублей ведомство планирует провести не позднее сентября.

Напомним, в декабре 2017 года «Промсвязьбанк» перешел под контроль Центробанка. Позже Минфин выбрал «Промсвязьбанк» опорным для операций по гособоронзаказу. С июня банк ведет сопровождение гособоронзаказа и начинает предоставление кредитных линий предприятиям оборонно-промышленного комплекса.

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