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22.08.18 / 21:15 Новости / Общество / Россия и мир

В Москве в рамках программы реновации снесли первый дом

На улице Константина Федина

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Коллаж АБН

В Москве в рамках программы реновации снесли первый пятиэтажный дом. Это произошло в среду.

Снесенный дом находился на улице Константина Федина. Его площадь – 3,5 тыс. кв. м. Этот участок станет «стартовым пятном» для строительства нового дома.

Мэр столицы Сергей Собянин обратил внимание жителей на то, что при сносе дома применены «умные технологии». Как пишет ТАСС, дом разбирают по материалам: отдельно идут дерево, пластик, кирпич, металл и стекло. Эти материалы планируют переработать и использовать в других домах.

Жителей пятиэтажки начали расселять в феврале 2018 года. Им выделили квартиры в новостройке в 200 м от их прежнего дома. Всего переселить пришлось 80 семей.

О программе реновации стало известно летом прошлого года. Ее длительность оценивают в 15 лет. Власти Москвы снесут более 5 тыс. домов. Планируется, что по программе реновации новые квартиры получит 1 млн человек, из которых 10 тыс. — уже в этом году.

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