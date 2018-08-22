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22.08.18 / 12:26 Банки / Новости / Россия и мир

Сбербанк добавил в свое приложение возможность частного инвестирования

Доступно для всех желающих

Северо-Западный банк Сбербанка

Фото: 360tv.ru

Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка Sberbank CIB добавил в приложение «Сбербанк Онлайн» возможность частного инвестирования. Об этом кредитная организация сообщила в среду.

Клиент сбербанка с помощью новой функции может инвестировать в различные финансовые инструменты. В частности, в акции, облигации и инвестиционные идеи. Для начала инвестирования требуется открыть брокерский счет и индивидуальный инвестиционный счет в приложении. На телефонах с системой iOS – в разделе «Инвестиции», Android – «Другие предложения банка». Открытие счета является бесплатным и длится не более двух рабочих дней, уточнили в Сбербанке.

Ранее инвестиционные продукты были доступны только клиентам Sberbank CIB. Добавим, ранее в Сбербанке заявили, что планируют предоставить юрлицам около 63% услуг онлайн. Этот показатель должен быть достигнуть к концу года. По словам директора дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка Сергея Попова, ключевой задачей банка является перевод услуг в онлайн.

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Реплики

  1. Анастасия 23.08.2018 at 14:25 - Reply

    Хорошо что Сбер не перестает вводить новые услуги. Это действительно очень удобно. Лично мне не хватало такой функции

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