Чугунные скульптуры Львиного моста отреставрируют к середине октября Специалисты не нашли повреждений металла и конструкций

Чугунные скульптуры, которые украшают Львиный мост в Петербурге, отреставрируют к середине октября. Об этом в среду сообщила начальник отдела памятников и мемориальных досок Государственного музея городской скульптуры Екатерина Шишкина.

Как передает «Интерфакс Северо-Запад», специалисты расчистили скульптуры от старого покрытия, не обнаружив на них повреждений металла и самой конструкции. По словам Шишкиной, защитой от коррозии стала белая краска, имитирующая мрамор.

Представитель музея городской скульптуры также отметила, что главным врагом фигур стал не агрессивный климат, а человек. На львах оставляли надписи, заливали краской и царапали, уточнила она.

Добавим, скульптуры львов были созданы Павлом Соколовым в 1826 году. Фигуры украшают Львиный мост – один из трех пешеходных цепных мостов в Петербурге, наряду с Банковским и Почтамтским. В мае сообщалось, что на реставрацию львов готовы потратить почти 11 млн рублей.