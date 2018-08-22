Правительство Ленобласти объявило конкурс на установку стелы и самолета у Дома авиаторов За 113,2 млн рублей

Комитет государственного заказа Ленинградской области объявил конкурс на установку стелы и самолета у Дома авиаторов. Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок.

Заявки на участие принимают до 7 сентября, а победителя выберут до 17 сентября. Максимальная сумма контракта составляет 113,2 млн рублей.

Победитель конкурса должен будет провести комплексное благоустройство и озеленение территории Дома авиаторов. Также подрядчику требуется установить у здания макет самолета и стелу памяти героев-летчиков. Согласно техническому заданию, на территории Дома авиаторов планируется установить сувенирный и кассовый павильон, видеонаблюдение и освещение.

Отметим, Дом авиаторов имеет полное название — «Дом, где в 1941-1944 гг. жили авиаторы, защищавшие Ленинград; среди них – многие Герои Советского Союза: Бунимович Ю.Э., Колесник П.А., Преображенский Е.Н., Чванов В.Т. и другие». Он входит в музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни». Блокадный Ленинград был связан со страной «Дорогой жизни». Она проходила по Ладожскому озеру.