Все новости

22.08.18 / 18:06 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Правительство Ленобласти объявило конкурс на установку стелы и самолета у Дома авиаторов

За 113,2 млн рублей

Комитет государственного заказа Ленинградской области объявил конкурс на установку стелы и самолета у Дома авиаторов. Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок.

Заявки на участие принимают до 7 сентября, а победителя выберут до 17 сентября. Максимальная сумма контракта составляет 113,2 млн рублей.

Победитель конкурса должен будет провести комплексное благоустройство и озеленение территории Дома авиаторов. Также подрядчику требуется установить у здания макет самолета и стелу памяти героев-летчиков. Согласно техническому заданию, на территории Дома авиаторов планируется установить сувенирный и кассовый павильон, видеонаблюдение и освещение.

Отметим, Дом авиаторов имеет полное название — «Дом, где в 1941-1944 гг. жили авиаторы, защищавшие Ленинград; среди них – многие Герои Советского Союза: Бунимович Ю.Э., Колесник П.А., Преображенский Е.Н., Чванов В.Т. и другие». Он входит в музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни». Блокадный Ленинград был связан со страной «Дорогой жизни». Она проходила по Ладожскому озеру.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,138 seconds.