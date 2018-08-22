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22.08.18 / 09:22 Новости / Петербург и Ленобласть

«Теплосеть» еще раз проверит на прочность трубопроводы в трех районах Петербурга

В Адмиралтейском, Кировском и Красносельском районах

Фото АБН

АО «Теплосеть Петербурга» еще раз проверит на плотность и прочность тепловые сети в Адмиралтейском, Кировском и Красносельском районах города. Об этом в организации сообщили в среду.

В пресс-службе пояснили, что повторные гидравлические испытания необходимы для проверки трубопроводов и оборудования после проведения ремонта. Узнать, какие именно улицы вошли в зону испытаний, можно на сайте «Теплосети».

Ранее в «Теплосети» сообщили, что завершили более 50% плана подготовки к новому отопительному сезону. До начала сезона организация намерена модернизировать 43 объекта. Их общая длина составляет около 33,55 км труб. При этом по программе капремонта «Теплосеть» выполнила 60% от годового плана.

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