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22.08.18 / 13:04 Банки / Новости / Россия и мир

«Тинькофф банк» сообщил о запуске бесплатных курсов для школьников Tinkoff Generation

Они начнутся 15 сентября

Фото АБН

«Тинькофф банк» сообщил о запуске бесплатных курсов для школьников Tinkoff Generation. Такое заявление кредитная организация сделала в среду.

Банк приглашает на обучение учеников 8-11 классов. В проекте три направления: «Алгоритмы и структуры данных», «Машинное и глубинное обучение» и «Олимпиадная математика». Последний курс будет проводиться совместно с Московским физико-техническим институтом (МФТИ). Желающие могут выбрать несколько направлений.

Занятия начнутся 15 сентября. Лекции будут читать специалисты «Тинькофф банка», а также студенты Высшей школы экономики и МФТИ. Занятия будут проходить 1-2 раза в неделю в офисе кредитной организации в Москве, центрах разработки в Рязани и Нижнем Тагиле. Одно занятие будет длиться от трех до пяти часов. На выполнение домашнего задания потребуется от пяти до семи часов.

Для участия в образовательной программе требуется зарегистрироваться на сайте проекта и подать заявку на интересующий курс. Кроме этого, школьнику потребуется сдать вступительный экзамен.

Добавим, ранее «Тинькофф банк» предоставил клиентам возможность покупать билеты на OZON.travel в рассрочку. Речь идет об авиа- и ж/д билетах. Максимальный срок рассрочки – четыре месяца. Акция продлится до февраля 2019 года.

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