Ветер повалил почти 200 деревьев в садах и парках Петербурга В настоящий момент их убрали

Накануне штормовой ветер повалил 194 дерева в садах и парках Петербурга, больше всего ветровалов нашли в Приморском, Курортном и Петродворцовом районах. Об этом в среду сообщили в городском комитете по благоустройству.

В уборке последствий непогоды участвовали около 300 садовников, а также 50 единиц техники. В настоящий момент большая часть упавших деревьев раскряжевано, завершается вывоз порубочных остатков. Специалисты обрабатывают поврежденные деревья.

Добавим, накануне сады и парки Петербурга закрыли для горожан из-за сильного ветра. В частности, закрыли Таврический сад, Овсянниковский сад, парки Ораниенбаума и Стрельны. До этого ветер повалил в Петербурге более 40 деревьев. Больше всего – в Удельном парке и парке Сосновка.