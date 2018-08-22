Представитель Вексельберга заявил об отсутствии счетов бизнесмена на Кипре На Кипре были счета аффилированных компаний, но объем средств на них был незначительный

Бизнесмен Виктор Вексельберг не имеет банковских счетов на Кипре. ОБ этом в среду сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя компании «Ренова» Андрея Шторха.

По словам Шторха, на Кипре были счета аффилированных с Вексельберга компаний, но объем средств на них был незначительный. Больших денежных счетов в кипрских банках Вексельберг не имел ни до санкций, ни после.

Напомним, Минфин США во вторник заявил, что банковские счета Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга на Кипре заморозили после введения новых американских санкций против бизнесменов и их компаний. Также министерство оценило, насколько сократилось состояние бизнесменов. По оценкам Минфина, состояние Дерипаски сократилось почти на 50%, а Виктор Вексельберг потерял порядка $3 млрд.