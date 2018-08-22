Все новости

22.08.18 / 08:22 Новости / Россия и мир / Экономика

Представитель Вексельберга заявил об отсутствии счетов бизнесмена на Кипре

На Кипре были счета аффилированных компаний, но объем средств на них был незначительный

Бизнесмен Виктор Вексельберг не имеет банковских счетов на Кипре. ОБ этом в среду сообщает РИА «Новости» со ссылкой  на представителя компании «Ренова» Андрея Шторха.

По словам Шторха, на Кипре были счета аффилированных с Вексельберга компаний, но объем средств на них был незначительный. Больших денежных счетов в кипрских банках Вексельберг не имел ни до санкций, ни после.

Напомним, Минфин США во вторник заявил, что банковские счета Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга на Кипре заморозили после введения новых американских санкций против бизнесменов и их компаний. Также министерство оценило, насколько сократилось состояние бизнесменов. По оценкам Минфина, состояние Дерипаски сократилось почти на 50%, а Виктор Вексельберг потерял порядка $3 млрд.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,143 seconds.