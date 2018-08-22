Представитель Вексельберга заявил об отсутствии счетов бизнесмена на Кипре

Бизнесмен Виктор Вексельберг не имеет банковских счетов на Кипре. ОБ этом в среду сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя компании «Ренова» Андрея Шторха.
По словам Шторха, на Кипре были счета аффилированных с Вексельберга компаний, но объем средств на них был незначительный. Больших денежных счетов в кипрских банках Вексельберг не имел ни до санкций, ни после.
Напомним, Минфин США во вторник заявил, что банковские счета Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга на Кипре заморозили после введения новых американских санкций против бизнесменов и их компаний. Также министерство оценило, насколько сократилось состояние бизнесменов. По оценкам Минфина, состояние Дерипаски сократилось почти на 50%, а Виктор Вексельберг потерял порядка $3 млрд.
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