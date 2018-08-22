Велодорожка на еще одном участке набережной Фонтанки появится до 15 октября От Гороховой улицы до Старо-Петергофского проспекта

СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Петербурга» заключило госконтракт, в рамках которого подрядчик должен будет до 15 октября обустроить велодорожку на еще одном участке набережной реки Фонтанки. Об этом в среду сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Речь идет об участке от Гороховой улицы до Старо-Петергофского проспекта протяженностью 5 км. Подрядчик должен будет обустроить велосипедные полосы на четной и нечетной сторонах набережной.

Добавим, всего в 2018 году «Городской центр управления парковками Петербурга» планирует создать шесть велодорожек. Их общая протяженность составит около 34 км. Ранее в КРТИ сообщили, что велодорожку на набережной Фонтанки продлили до Московского проспекта. Разметку нанесли от Гороховой улицы до дома №112 на набережной.